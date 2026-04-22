В Доме Озерова прозвучат «Струны Вселенной»

2 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет концерт «Струны Вселенной». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выступят преподаватели, выпускники и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных.

Программа включает произведения разных жанров: от классической школы и народной музыки до джазовой импровизации. Зрители услышат произведения Чайковского, Рахманинова, Паганини, а также композиции современных авторов — Бызова, Цыганкова, и джазовые стандарты Дюка Эллингтона и Антониу Карлоса Жобима.

Среди участников — солистка Государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной, победительница Московского Международного фестиваля джаза Игоря Бутмана Анастасия Захарова. Ее виртуозное владение домрой покорило публику на престижных сценах мира. Также выступит концертмейстер Российской академии музыки имени Гнесиных и Сочинской академии Юрия Башмета Нелли Пчелинцева (рояль). На сцену выйдет и ансамбль лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [https://domozerova.ru/events/post/struny-vselennoj].