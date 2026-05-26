В «Доме Озерова» в Коломне откроется выставка, посвященная Пушкину

С 28 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работу выставка «Пушкин в жизни». На ней будут представлены произведения члена Московского Союза художников Михаила Акимова.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции зрители увидят графические работы, созданные по мотивам книги Викентия Вересаева «Пушкин в жизни». Выставка позволит перенестись на 200 лет назад и взглянуть на великого поэта глазами его современников.

Михаил Акимов — член Московского Союза художников. Он работал в мультипликации и документальном кино, занимался проектированием общественных интерьеров, монументальным искусством и книжной графикой. Его серии выставок, посвященных А. С. Пушкину, «Путешествие Пушкина» и «Пушкин в жизни» неоднократно представляли в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставка продолжит работу до 28 июня. Подробную информацию можно найти на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [https://domozerova.ru/events/post/pushkin-v-zhizni].