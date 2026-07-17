В «Доме Озерова» в Коломне откроется выставка «Мир путешествий»

23 июля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начинает работу выставка «Мир путешествий». Экспозиция представляет произведения современной московской художницы Елены Косяченко, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены живописные работы и акварели, созданные под впечатлением от поездок по России и зарубежным странам. Елена Косяченко делится своими эмоциями и яркими цветовыми решениями, предлагая зрителю взглянуть на мир ее глазами. Каждая картина — это страница из личного «дневника впечатлений» автора.

Елена Косяченко — член Союза художников России, Московского союза художников, Творческого союза художников России и член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. В своем творчестве она продолжает традиции русской реалистической школы и близка к направлениям русского и французского импрессионизма.

Выставка будет открыта до 23 августа. Подробная информация доступна на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [https://domozerova.ru/events/post/mir-puteshestvij].