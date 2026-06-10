В доме на улице Пролетарка в Куровском начался капитальный ремонт крыши

В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа на улице Пролетарка, дом 4, стартовали работы по капитальному ремонту крыши. В данный момент трое рабочих занимаются демонтажем кровли и перекрытий. На следующей неделе планируют начать установку новых перекрытий.

Как рассказал главный инженер управляющей компании «Куровчанка» Сергей Азарнов, в ходе ремонта шиферную крышу заменят на железную. После этого планируется ремонт фасада здания и замена электропроводки.

Дом №4 на улице Пролетарка — четырехэтажный, с пятью подъездами. Жильцы дома с нетерпением ждут обновления. Завершить ремонт крыши планируют до начала сентября.

Заказчик работ — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Всего на период 2026–2028 годов в плане на капитальный ремонт — 13 домов, находящихся под управлением ООО «УК Куровчанка».