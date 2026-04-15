В Доме культуры «Выстрел» открылась выставка проектов благоустройства пирсов на озере Сенеж

В Доме культуры «Выстрел» городского округа Солнечногорск начала работу выставка, где представлена единая концепция благоустройства двух пирсов на озере Сенеж — «Мостик рыбака» и «Мостик для купания». Эти сооружения находились в аварийном состоянии и были демонтированы в прошлом году.

Теперь посетители выставки могут ознакомиться с предложениями по преобразованию объектов, оценить предлагаемые малые архитектурные формы, навесы, зонтики и другие элементы благоустройства.

Директор МБУК «Парки Солнечногорья» Елена Дорошенко сообщила, что сейчас важно согласовать концепцию, чтобы затем перейти к разработке документации. Сроки начала работ пока не называются: сначала необходимо собрать все заключения, а уже после этого готовить проект подрядных работ.

Жители могут увидеть концепцию и оставить свои предложения в часы работы Дома культуры «Выстрел». Для этого организована книга отзывов.

Ключевое событие — открытое обсуждение с подведением итогов. Жителей приглашают прийти 18 апреля в 12:00 в кабинет № 43 Дома культуры «Выстрел». Организаторы обещают учесть мнение каждого: рыбаков, родителей с детьми, спортсменов и тех, кто любит гулять и встречать закаты на Сенеже.