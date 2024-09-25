Мастер-класс по текстурной живописи прошел в Лосино-Петровском

Интересное мероприятие состоялось в Доме культуры «Созвездие». Для жителей городского округа Лосино-Петровский организовали занятие «Текстурная картина».

Участники мастер-класса, который состоялся в минувшие выходные, смогли погрузиться в богатый и увлекательный мир искусства. Наставники познакомили их с тонкостями текстурной живописи, раскрыли множество секретов и техник, благодаря которым картины становятся уникальными.

Каждый пришедший на занятие использовал различные материалы, экспериментировал с цветами и формами, поэтому все работы получились неповторимыми и оригинальными.

Новоиспеченные художники почувствовали себя настоящими творцами и ушли домой с яркими впечатлениями и новыми знаниями.

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