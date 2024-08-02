Игровую программу и кинопоказ для детей провели в ДК «Русь» в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

В Доме культуры «Русь» в деревне Манушкино прошла развлекательная программа «Летняя игротека». Детям показали мультфильмы, провели спортивные состязания и дискотеку.

На празднике юные жители городского округа Чехов посмотрели мультфильм «Умка» и поучаствовали в викторине по сказкам. Затем прошла игровая программа со спортивными конкурсами и танцами. Организаторы мероприятия поблагодарили детей и их родителей за активное участие, а также пригласили на следующий праздник в доме культуры.

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