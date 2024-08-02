02 августа 2024 15:29 Игровую программу и кинопоказ для детей провели в ДК «Русь» в Чехове Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов
В Доме культуры «Русь» в деревне Манушкино прошла развлекательная программа «Летняя игротека». Детям показали мультфильмы, провели спортивные состязания и дискотеку.
На празднике юные жители городского округа Чехов посмотрели мультфильм «Умка» и поучаствовали в викторине по сказкам. Затем прошла игровая программа со спортивными конкурсами и танцами. Организаторы мероприятия поблагодарили детей и их родителей за активное участие, а также пригласили на следующий праздник в доме культуры.
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 10:12 Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей
Сегодня 10:05 Туареги заявили о гибели 84 бойцов «Вагнера» в Мали
Сегодня 10:01 Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября
Сегодня 09:50 Замгубернатора Тюменской области, задержанный за взятку, признал вину
Сегодня 09:48 Лишившимся имущества после взрыва в Нижнем Тагиле увеличили выплаты
Сегодня 09:44 Пожар вспыхнул на нефтебазе в Ростовской области после атаки 6 украинских БПЛА
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте