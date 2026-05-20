В Доме культуры Каширы идет капитальный ремонт

В городском округе Кашира на улице Стрелецкой, 65А продолжается капитальный ремонт дома культуры, в котором располагается центр детского творчества «Светлячок». Специалисты уже начали работать над фасадом здания: они демонтируют старый слой штукатурки и устанавливают строительные леса. После этого планируется утепление и нанесение фактурной штукатурки. Дом культуры сохранит свои исторические цвета — стены будут выкрашены в желтые и белые тона. Декоративные элементы, такие как лепнина и пилястры, будут отреставрированы и возвращены к первоначальному виду.

Внутри здания также ведутся работы: укладывается напольная плитка, шпатлюются стены, монтируются инженерные системы, включая электропроводку, слаботочные системы и вентиляцию.

По словам генерального директора ООО «Артстрой» Сергея Лебедева, строительная готовность здания на данный момент составляет 55 процентов. Ежедневно на объекте трудятся около 14 человек, и работы идут по плану. Завершить ремонт и ввести дом культуры в эксплуатацию планируют в конце августа.

После завершения ремонта в здании будет проведена перепланировка, появятся новые кабинеты для занятий, технические помещения и санузел. Общая площадь здания составляет 809 квадратных метров.