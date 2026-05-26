В доме детского сада в Мечникове сохранят уникальное панно

Уникальное произведение выполнено в редкой технике стеклокремнезита. Член Московского союза художников, потомственный художник-реставратор в четвертом поколении Богдан Лавриенко встретил подобное панно всего второй раз за 12 лет практики.

Технику стеклокремнезита придумали в 1970-х годах грузинские мастера во главе с Зурабом Капанадзе. Она отличается от мозаики и эмали, представляя собой стеклянное полотно на силикатной основе с металлической сеткой внутри.

Первое панно в этой технике — «Достижение СССР» — Лавриенко спас в Москве в 2024 году. Сейчас команда реставратора бережно снимает мозаику со стены детского сада в Мечникове, нумерует каждую деталь и делает шаблон для последующей сборки.

После реставрации панно с фигурной рамкой установят внутри здания к сентябрю. Так портрет женщины, получивший имя Марта Ивановна, переедет под крышу — в тепло и безопасность.