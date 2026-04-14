В доме 1953 года постройки в городском округе Балашиха ремонтируют крышу

В городском округе Балашиха, в микрорайоне Балашиха-3, на улице Октябрьской, дом 5, продолжается капитальный ремонт крыши. За проведение работ отвечает бригада из одиннадцати человек ООО «Строй Монтаж СП». К ремонту трехэтажного здания приступили в начале марта.

Начальник участка подрядной организации Сергей Потудин сообщил, что в настоящее время в доме идет установка новой стропильной системы и подготовка чердачного помещения к укладке утеплителя из минеральной ваты. Старый материал покрытия крыши уже демонтирован.

Дом был построен в 1953 году, и его общая площадь составляет 1754,6 квадратных метров. До сих пор капитальный ремонт крыши здесь не проводился, из-за чего она регулярно протекала. Жители делились своей проблемой в социальных сетях и обращались в управляющую компанию. Теперь же проблема жильцов будет решена: дом включили в региональную программу капитального ремонта, и крышу ждет полное обновление.

Сергей Потудин подчеркнул, что работы выполняются в соответствии с проектной документацией, а все материалы — качественные и долговечные. Рабочие трудятся с восьми утра до восьми вечера. Завершить капитальный ремонт планируют до конца мая текущего года.