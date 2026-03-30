В доме 1878 года постройки в Яхроме обновляют санузел

В городе Яхрома Дмитровского округа полным ходом идет ремонт санузла в четырехэтажном жилом доме на улице Бусалова, 8. Специалисты подрядной организации фактически создают новые душевые кабины и туалетные комнаты. Они уже поставили новые окна и двери, утеплили пол и положили плитку.

Жители дома довольны качеством работ и просят подрядчика после завершения ремонта санузла заняться стояками отопления. По их словам, масштабного обновления в доме не было уже несколько десятилетий.

Здание из красного кирпича было построено в 1878 году фабрикантами Лямиными для рабочих своей хлопчатобумажной фабрики. Затем здесь жили сотрудники местной прядильно-ткацкой фабрики. Сегодня в трех подъездах, в 210 комнатах, проживает около трехсот человек.

Администрация округа предложила жильцам провести общее собрание и решить, делать ли поэтапный ремонт здания или выбрать расселение с получением жилищных сертификатов для переезда в новое жилье. Пока владельцы квартир не пришли к единому мнению по этому вопросу.