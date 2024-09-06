Кровлю дома № 10 на Центральной улице во Фрязине капитально отремонтируют

Жители жаловались на протечки во время проливных дождей. Дом включили в программу Фонда капитального ремонта Московской области. Подрядчик «СтройМонтажСП» приступил к полной замене покрытия площадью более 1100 квадратных метров. Он обновит цементную стяжку, пароизоляцию, утеплитель, итоговое покрытие, выходы, вентиляционные шахты и ливнестоки.

Представитель подрядчика встретился с жителями, чтобы обсудить сроки и процесс работы. Специалист заверил, что будет пользоваться дождезащитой во время осадков. Отметим, компания работает во Фрязине уже третий год. Она зарекомендовала себя на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«К встрече присоединились жители дома № 10 на Центральной улице, где капитальный ремонт кровли начался в прошлом месяце. Все замечания, которые есть у фрязинцев к подрядной организации, решили на месте. Первозданный облик территории, каким он был до начала работ, будет восстановлен. Далее управляющая организация займется устранением последствий протечек в подъездах и квартирах по заявлениям» — сказал глава глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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