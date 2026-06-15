В домах культуры Подмосковья прошла акция «Сказочный хоровод»

С 3 по 12 июня в домах культуры Московской области прошла областная сетевая акция «Сказочный хоровод». Мероприятие объединило детей, участников летних творческих смен и жителей муниципальных округов вокруг русских сказок, литературных героев и произведений отечественных писателей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Акцию приурочили ко Дню России. Дома культуры подготовили для детей разнообразные мероприятия: викторины, литературные часы, кинолектории, игровые программы, квесты, громкие чтения, спектакли, мастер-классы и концерты. К акции присоединились более ста площадок, а общее число участников превысило четыре тысячи двести человек.

В Волоколамском муниципальном округе ДК имени Воровского провел театрализованный концерт с викториной по русским сказкам. В Егорьевском ДК имени Г. Конина подготовили программу, где дети смогли проверить знание сказочных литературных сюжетов. В ДК «Металлург» города Королева также провели тематическую викторину по сказкам и литературным героям.

Отдельная часть программы была связана с творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В ДК «Цементник» городского округа Коломна прошла литературно-музыкальная гостиная «Сказки Салтыкова-Щедрина» с драматической зарисовкой по мотивам романа «Господа Головлевы».

Большую программу представили дома культуры муниципального округа Чехов. В ДК «Ровесник» прошли кинопоказы по произведениям русских классиков, в «Меридиане» дети познакомились с детской литературой П. П. Бажова, в «Роднике» программу посвятили А. С. Пушкину, в «Заре» — Агнии Барто.

Фотоотчеты и материалы акции опубликованы на официальных страницах домов культуры Московской области. Подробности можно посмотреть в сообществах ДК Подмосковья.