1 июня в Московской области стартует сетевая акция «Адрес детства — лето». В этот день более 180 домов культуры региона откроют летний сезон программами для детей и семей, а также дадут старт работе детских лагерей при ДК.

В Рузском Центре культуры и искусств готовят анимационную программу с эстафетами, конкурсом рисунков на асфальте и танцевальным флешмобом. Также состоится премьера спектакля «Денискины рассказы» от театральной студии «Новое поколение».

Дом культуры на площади Пушкина и центр культурного развития «Юбилейный» в Орехово-Зуевском городском округе встретят гостей ростовыми куклами, музыкально-анимационным шоу и интерактивным спектаклем «Лесные приключения».

Культурно-досуговый комплекс «Красногорье» в Красногорске проведет акцию «Письмо в будущее» с закладкой капсулы времени, открыть которую планируют ровно через год — 1 июня 2027 года.

Присоединятся к акции и другие дома культуры Подмосковья, предлагая разнообразные программы и мероприятия для детей и семей. Подробная информация о программе акции и работе летних лагерей размещена на официальных страницах домов культуры Московской области.