В Домах культуры Подмосковья пройдет акция «Сказочный хоровод»

С 10 по 12 июня в более чем ста домах культуры Московской области проведут сетевую акцию «Сказочный хоровод». Мероприятия ориентированы на детей, отдыхающих в летних лагерях на базе учреждений культуры. Главная цель — познакомить ребят с творчеством русских писателей и поэтов.

Программа акции включает блок кинолектория и обсуждения экранизаций. В разных районах области подготовили разнообразные мероприятия. Так, в муниципальном округе Чехова в ДК «Ровесник» покажут фильмы по произведениям русских классиков. В ДК «Меридиан» обсудят детскую литературу Павла Бажова, а в ДК «Родник» вспомнят произведения Александра Пушкина. В ДК «Заря» поговорят о творчестве Агнии Барто. Дома культуры «Каскад» и «Современник» из Чехова и СДК «Всеволодово» из Электростали подготовили программу, посвященную 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина.

Кроме того, в летних лагерях пройдут тематические викторины и творческие мастер-классы. В домах культуры имени Г. Конина в Егорьевске, «Металлург» в Королеве и «Радуга» в Чехове дети смогут посоревноваться в знании сказочных литературных сюжетов. В сельском доме культуры Ашитково городского округа Воскресенск состоится интеллектуальный турнир по сатирической прозе. А в Наро-Фоминске проведут квиз по творчеству Пушкина в ДК «Апрелевка им. О. Р. Кузнецовой».

Подробная информация о программе акции «Сказочный хоровод» и мероприятиях в честь Дня России размещена на официальных страницах домов культуры Московской области.