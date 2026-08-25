Свыше 100 программ ко Дню флага России проведут в домах культуры Подмосковья

В домах культуры Московской области стартовали мероприятия в рамках акции «Цвета России», посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации. С 21 по 28 августа учреждения культуры проведут более 100 событий, которые уже посетили около 8 тысяч человек.

На площадках организуют творческие мастерские, концерты, выставки, викторины и флешмобы. В программу вошли квесты, игровые форматы и интерактивные акции, которые знакомят с историей и символикой российского триколора.

В Центре культуры и искусств Тучково Рузского городского округа прошла акция «Арт-Триколор». Участники создавали флаги своими руками, расписывали стаканчики, проходили арт-квест «Цвета вокруг нас» и собирали пазл-флаг.

Во Дворце культуры «Цементник» городского округа Коломна объединили выставочный и концертный форматы. На фотовыставке «Триколор в моем сердце» представили работы об истории российского флага и современной России. В концертной программе «Белый! Синий! Красный!» прозвучали песни о стране, дружбе и мире, а творческие коллективы показали хореографические номера.

Свой формат акции подготовил культурно-досуговый центр «Тимоново» городского округа Солнечногорск. На патриотическом пикнике «Цвета России» участники в одежде белого, синего и красного цветов составили «живой триколор». Программу дополнили аквагримом, флешмобом с флагами и рассказом об истории праздника.