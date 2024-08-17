Газопровод на 70 домовладений провели на улице Юркино в Дубне

Газопровод до границ участков провели на старейшей улице Юркино в Дубне. Порядка 70 человек получили возможность подключить голубое топливо, из них 38 уже завершили работы на своей территории и готовы к запуску.

Газ на улице Юркино хотели провести еще 15 лет назад. Это достаточно сложный и дорогостоящий проект, так как трубопровод протянули на 7,5 километра. Все получилось благодаря президентской программе.

Председатель уличного комитета Виктор Храмченков вместе с главой города Максимом Тихомировым и заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Гришиным торжественно открыли газопровод и сорвали табличку «Юркино — 325 лет, а газа нет». Ее передадут в музей.

«Хочу поблагодарить большую команду „Мособлгаза“. Сегодня мы не просто проложили центральную магистраль, сегодня мы дали пуск в дома. Мы выполнили поручение нашего президента и нашего губернатора Андрея Воробьева», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Газ в Дубне уже провели в Ратмино, Александровку, Козлаки и на улицу Вокзальную также в рамках президентской программы.

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