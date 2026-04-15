В Долгопрудном возводится масштабная крытая футбольная арена

В городском округе Долгопрудный на стадии строительства находится крупный спортивный объект — крытая футбольная арена. Площадь арены достигнет 2,9 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размером трех футбольных полей.

Монолитные конструкции будущего здания готовы на 90%. С сентября по апрель было залито 2000 кубических метров бетона. Следующим этапом станет установка металлоконструкций, арок и сэндвич-панелей. Ежедневно, без выходных, в строительстве участвуют от 30 до 50 человек.

Сейчас строители занимаются перекладкой дорог для обеспечения подъезда техники и доставки материалов, а также создают проезд для пожарных машин. «Отсыпаем грунт по 30 сантиметров с послойным трамбованием. Здесь будет проходить противопожарный проезд к зданию. В конце будет расположена разворотная площадка 16 на 16 метров», — сообщил главный инженер строительной площадки Юрий Данильчук.

Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2026 года. Крытая футбольная арена станет частью крупного спортивного кластера общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров. В кластер также войдут действующий ледовый дворец, новый многофункциональный спорткомплекс и парковка.