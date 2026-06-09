В Долгопрудном возводится масштабная крытая футбольная арена

В городе Долгопрудном идет строительство крытой футбольной арены, площадь которой достигнет 2,9 тысячи квадратных метров — это сопоставимо с размером трех футбольных полей.

Административная часть здания уже готова, строители активно проводят отделочные работы и монтируют инженерные сети. В зоне будущего футбольного поля близятся к завершению монолитные работы и возведение ограждающих конструкций. На текущей неделе планируется залить бетоном последний пролет, после чего рабочие приступят к монтажу фасада. Также на территории арены ведутся работы по монтажу кровли, которые займут около 60 дней. После их завершения строители установят противопожарные окна и закроют торец здания.

Главный инженер строительной площадки Юрий Данильчук отметил, что готовность объекта составляет 65%. В строительстве задействовано от 30 до 50 человек. Планируемый срок сдачи объекта — четвертый квартал 2026 года, однако, по словам инженера Екатерины Кабековой, работы могут быть завершены раньше — к концу октября. Екатерина Кабекова выразила надежду, что уже в этом году жители Долгопрудного смогут заниматься спортом на новом объекте.

Крытая футбольная арена станет частью крупного спортивного кластера общей площадью 6,9 тысячи квадратных метров. В его состав войдут действующий Ледовый дворец, новый многофункциональный спорткомплекс, футбольная арена и парковка.