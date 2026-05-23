В Долгопрудном стартовал чемпионат Европы по пауэрлифтингу

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Салют» городского округа Долгопрудный начался открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Участники будут соревноваться в таких дисциплинах, как силовое двоеборье, приседания, жим лежа, жимовое двоеборье и становая тяга.

Около 900 спортсменов из 55 регионов России и девяти стран мира, включая Беларусь, Индию и Таджикистан, принимают участие в чемпионате. Абсолютное первенство разыграют в нескольких возрастных категориях: 24–39 лет, юноши 13–19 лет, юниоры 20–23 лет и ветераны 40 лет и старше.

Первый день чемпионата прокомментировал главный судья соревнований, заместитель председателя судейских коллегий Федерации жимового двоеборья Сергей Мавренков: «Сегодня хороший день, хорошие килограммы на помосте. Установлено несколько рекордов».

Чемпионат продлится два дня и завершится 24 мая.