В Долгопрудном скоро откроется новый детский сад

В городском округе Долгопрудный на первом этаже одного из домов ЖК «Бригантина» готовится к открытию новый детский сад. Строители завершили работы досрочно, и уже в сентябре учреждение примет первых воспитанников.

Новое здание рассчитано на 135 мест. Здесь уже закуплена вся необходимая мебель, включая спальные места. Завершена отделка ванных комнат, установлены бойлеры для нагрева воды. В здании есть раздаточная, медицинский кабинет и просторный светлый спортзал.

Сейчас в детском саду завершается установка пожарных систем. Ежедневная уборка помогает полностью удалить пыль после ремонта. В кабинетах расставлены столы, стульчики и мягкая мебель. На стенах висят плазменные телевизоры. Также закуплены игрушки, методические материалы для воспитателей и уборочный инвентарь для каждой группы.

По словам руководителя строительного объекта ЖК «Бригантина» Дениса Витягина, основные этапы строительства пройдены, остались только бюрократические моменты. Детский сад уже предъявлен отделу образования городской администрации, и сейчас готовится документация для его передачи в муниципалитет. «Все отлично, все качественно и хорошо сделано. В сентябре мы уже ждем детей», — отметил Витягин.