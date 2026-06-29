В Долгопрудном с 1 июля изменится схема движения автобусов

С начала июля в Долгопрудном будет обновлена схема движения автобусов по маршруту №4 «ст. МЦД Долгопрудная — м/р Водники». По информации Министерства транспорта Подмосковья, автобусы перестанут ездить по проспекту Пацаева и улице Дирижабельная. Вместо этого они будут следовать по Лихачевскому шоссе и Новому бульвару в обе стороны.

Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания жителей микрорайонов Гранитный и Центральный. Они также компенсируют изменения на маршруте №456 и дополнят новый маршрут №1545.

Кроме того, на маршруте №4 появится дополнительный автобус большого класса. Это увеличит количество рейсов до 36 в день, а интервал между рейсами сократится до 20 минут. Первый рейс от остановки «микрорайон Водники» будет отправляться в 7:00, а последний рейс от станции МЦД Долгопрудная — в 20:30.

Также изменения затронут маршрут №1 «МЦД Долгопрудная — ул. Спортивная — МЦД Долгопрудная». Там будет добавлен еще один автобус, и всего на маршруте будет работать пять автобусов.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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