В Долгопрудном прошла выставка моторных лодок и катеров

В Московском Международном яхтенном порту на берегу Клязьминского водохранилища состоялась выставка моторных лодок и катеров «Пять морей». Более 60 судов от 20 российских производителей представили гостям.

Организаторы фестиваля, Самарская верфь VBOATS, показали два новых корпуса: лодку FishPro X7 для профессиональной рыбалки и универсальное судно JAVA XXL HT. Команда «Прокатись» представила линейку катеров: VIATOR, BERKUT, Realcraft, Windboat и SKYLARK.

Особенностью выставки стала демонстрация судов в статике и на воде. Гости участвовали в заплывах по Клязьминскому водохранилищу, стояли за штурвалом и тестировали управляемость лодок. Каждый пришедший мог задать морякам вопросы о выборе первого судна и полюбоваться видами флотилии.

По словам организаторов, цель выставки — получить обратную связь от клиентов, которая помогает производителям модернизировать изделия, а также продвинуть тренд водного отдыха.

«У нас в Самаре многие люди живут на островах и ездят на работу через реку. Мы всю жизнь провели на Волге», — рассказал начальник отдела маркетинга компании VBOATS Иван Прудецкий.

Выставка «Пять морей» проводится в Долгопрудном ежегодно с 2023 года. Организаторы называют ее крупнейшим профильным экспоцентром отечественных лодок.