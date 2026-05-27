Пристройку к школе № 7 в Долгопрудном откроют к 2028 году

В городе Долгопрудный на Лихаческом шоссе, 27, не прекращаются работы по подготовке площадки для возведения пристройки к школе № 7. Строители занимаются выносом инженерных сетей в рамках государственной программы Московской области, о чем сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке задействовано 22 специалиста и 5 единиц техники. Рабочие уже завершили перенос водопроводных сетей и хозяйственно-бытовой канализации. Продолжаются работы по прокладке теплотрассы, а также вынос газовых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Новый корпус школы займет площадь 20,6 тысяч квадратных метров и будет рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с основным зданием теплым переходом. В пристройке разместятся блоки начальной, основной и старшей школы, а также входные группы с гардеробными и зоной ожидания. Кроме того, предусмотрены актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.