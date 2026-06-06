В городском округе Долгопрудный начала работу шестнадцатая выставка-ярмарка яхт и катеров «Водный мир 2026». Она продлится с 5 по 7 июня и будет интересна как любителям активного отдыха на воде, так и новичкам в сфере яхтинга.

Гостей мероприятия ждут тест-драйвы катеров и моторных яхт, возможность научиться управлять парусной яхтой и прокатиться на водной технике. Выставка проходит в живописном месте — на территории, окруженной акваторией канала имени Москвы и Клязьменского водохранилища.

За предыдущие годы выставку посетили более 40 тысяч человек, а на продажу было выставлено около тысячи катеров и моторных лодок. Председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев отметил, что в России сформировался тренд на внутренний туризм, а водные пути страны предлагают широкие возможности для путешествий.

Эксперты отрасли на выставке готовы поделиться советами о том, с чего начать знакомство с водными путешествиями и как выбрать свое первое судно. Мероприятие не имеет возрастных ограничений.