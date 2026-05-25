В Долгопрудном определят подрядчика для благоустройства парка

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о запуске конкурса на благоустройство парка в городском округе Долгопрудный.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В нем говорится о благоустройстве территории площадью 6,1 га по адресу: г. Долгопрудный, ул. Парковая, д. 39.

Все работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование обеспечат за счет средств бюджета Московской области и городского округа Долгопрудный. Завершить благоустройство планируют в 2027 году.

Актуальную информацию по теме закупок и торгов Подмосковья можно найти на странице Комитета по конкурентной политике Подмосковья в «Макс».