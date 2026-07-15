В Долгопрудном новое оборудование доставили в котельную

В котельную муниципального унитарного предприятия «Инженерные сети» на улице Заводской в городском округе Долгопрудный сегодня доставили новое оборудование. Модернизация системы теплоснабжения проходит в рамках государственной программы реконструкции.

Рабочие завершили разгрузку трех котлов производства завода «Дорогобужкотломаш». Два из них имеют мощность по 15 гигакалорий в час каждый, а третий — 20 гигакалорий в час. Новая техника пришла на смену оборудованию, которое отработало двадцать лет — с 2006 года. Старые котлы вывезли с территории предприятия.

Главный инженер Иван Мандрыгин сообщил, что суммарной мощности старых агрегатов (всего 60 гигакалорий в час) стало недостаточно для нужд города. После установки новых машин общая мощность котельной вырастет до 70 гигакалорий в час. Этого резерва будет достаточно для полноценного теплоснабжения строящейся пристройки к школе № 7.

Специалисты уже приступили к монтажным работам. Чтобы успеть подготовиться к холодам, все пусконаладочные мероприятия должны быть завершены к началу отопительного сезона. Обновленная котельная начнет работу на новом оборудовании 15 сентября.