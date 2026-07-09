В Долгопрудном на первом этаже жилого дома откроется новый детский сад

В городе Долгопрудный готовится к открытию новый детский сад, который расположится на первом этаже одного из жилых домов комплекса «Бригантина». Строители завершили работы с опережением графика, и уже в сентябре учреждение примет своих первых воспитанников.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 135 детей. Здание практически полностью готово к приему: завершена отделка ванных комнат, установлены бойлеры для нагрева воды. Оборудованы медицинский кабинет, раздаточная и цех для разогрева питания.

Детский сад полностью оснащен необходимой мебелью, включая спальные места, столы и стулья. Для каждой группы подготовлен отдельный уборочный инвентарь. Будущим воспитанникам предоставлены игрушки и методические материалы. В кабинетах расставлена мягкая мебель, а на стенах висят плазменные телевизоры.

Установлены системы пожарной безопасности, помещения очищены от строительной пыли. Особой гордостью стал просторный актово-спортивный зал, где малыши будут заниматься физкультурой и выступать на праздниках. Для будущих концертов закуплено электрическое пианино.

По словам руководителя строительного объекта Дениса Витягина, комиссия из администрации города осталась довольна качеством выполненных работ. «Мы рады, что сдаем объект досрочно и 1 сентября малыши уже точно пойдут в новый красивый детский сад», — добавил Витягин.