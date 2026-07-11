В Долгопрудном идет капитальный ремонт поликлиники

В городском округе Долгопрудный на улице Павлова, дом 2, продолжается капитальный ремонт здания поликлиники. По словам заместителя руководителя проекта компании «Мосэнергострой» Алексея Велиева, работы разделены на три этапа, чтобы не останавливать работу медучреждения и обеспечить жителям непрерывный доступ к услугам.

На данный момент полностью завершен первый этап демонтажных работ на шестом и седьмом этажах, техническом этаже и в подвале. Строители приступили к возведению новых конструкций: устройство полов уже закончено, идет активный монтаж перегородок и каркасов.

Для оптимизации логистики без пересечения с пациентами и медицинским персоналом через торец здания монтируется мачтовый подъемник. Он позволит доставлять стройматериалы на все уровни клиники.

К концу года планируют передать обновленные шестой и седьмой этажи в пользование поликлиники. Текущая строительная готовность этих уровней составляет тридцать процентов. В подвальном помещении разместятся кабинеты персонала, раздевалки и душевые. Для разделения потоков будет организован отдельный вход. На техническом этаже установят основное вентиляционное оборудование и системы кондиционирования.

Общий срок завершения капитального ремонта поликлиники запланирован на первый квартал 2029 года.