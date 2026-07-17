В Долгопрудном идет капитальный ремонт инженерных систем в сложном жилом доме

Руководитель проекта Юрий Упрямов отметил, что этот дом — один из самых сложных в городе. Коммуникации обычно проходят в подвале, но в этом здании их нет, поэтому трубы центрального отопления, водоотведения и холодного водоснабжения расположены под полами квартир. Чтобы заменить их, рабочим приходится вскрывать полы, выкапывать траншеи внутри жилых помещений и прокладывать новые сети.

На данный момент замена системы водоотведения выполнена на 50%, а замена труб центрального отопления — на 40%. Также идет ремонт фасада и замена кровли.

Ситуация в первом и втором подъездах остается тяжелой из-за ветхости старых труб. Из-за постоянных засоров квартиры затапливает. Жители рассказывают, что кухонные стояки забивались так часто, что люди были вынуждены мыть посуду в ванной. В некоторых квартирах жители не пользовались стиральными машинами по пять лет, стирая вручную.

«Это единственная компания за 33 года, которая пришла и работает для нас на совесть», — рассказала старшая по дому Галина Беликова.

По словам Упрямова, 90% жителей адекватно реагируют на ремонт, так как сами его долго добивались. Но есть и те, кто отказывается впускать рабочих или менять радиаторы отопления. Тем не менее рабочим приходится находить общий язык со всеми.

Некоторые работы начались с небольшим опережением графика, но из-за сложности объекта подрядчик планирует уложиться в установленные сроки. Окончание капитального ремонта намечено на конец сентября.