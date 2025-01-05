В Долгопрудном арестовали мужчину по обвинению в двойном убийстве

Прокуратура города Долгопрудного взяла на контроль уголовное дело по факту двойного убийства, произошедшего накануне. Обвиняемый признал свою вину и дал показания.

Так, 27-летний ранее судимый мужчина, отмечая свой день рождения со знакомыми в квартире, вступил в конфликт с ними. В ходе ссоры он ударил одного из потерпевших ножом в область жизненно важных органов, а другого задушил проводом от телевизора. Оба пострадавших погибли на месте от полученных травм.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, касающемуся убийства двух лиц.

Суд, учитывая позицию прокурора, избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 марта 2025 года.