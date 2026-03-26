Новый корпус школы №7 в Долгопрудном построят к 2028 году

На Лихачевском шоссе в городе Долгопрудный продолжается вынос инженерных сетей на месте строительства пристройки к школе № 7. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент вынос сетей водопровода и канализации выполнен на 60%, ведется прокладка теплотрассы и вынос газовых сетей, который на текущий момент выполнен на 15%.

Новый корпус школы будет занимать площадь 20,6 тысяч квадратных метров и сможет принять 1500 учеников. Корпус соединят с основным зданием теплым переходом. В новом здании разместят учебные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также гардеробы, зону ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Предусмотрены также административные и общешкольные помещения.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.