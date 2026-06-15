В Долгопрудненской поликлинике идет капитальный ремонт

В Долгопрудненской поликлинике продолжается капитальный ремонт, который длится уже четыре месяца. На шестом и седьмом этажах здания выполнен основной объем черновых работ: демонтаж перегородок, канализационных труб и электропроводки. Рабочие залили стяжки пола и смонтировали новые перегородки под будущие современные кабинеты.

Несмотря на ремонт, поликлиника продолжает работать в штатном режиме. Врачи ежедневно принимают пациентов в том же объеме, что и раньше. Заведующий хирургическим отделением №1 Долгопрудненской поликлиники Дмитрий Попков отметил, что и врачи, и пациенты испытывают определенный дискомфорт, но возможность оказывать качественную медицинскую помощь сохраняется для всех жителей.

«И нам, и нашим любимым пациентам важно пережить этот процесс ремонта, чтобы потом всем вместе войти в новую, свежую и современную поликлинику», — сказал врач.

Срок сдачи объекта — 2029 год. В новом здании на первом этаже будет располагаться травмпункт и отдельная зона неотложной помощи. Кроме того, в поликлинике будут работать два терапевтических отделения, отделение узких специалистов, онкологический блок, дневной стационар и лаборатория. Также для пациентов создадут комфортную зону ожидания.