Новое медицинское оборудование получила поликлиника в Дмитрове

Для взрослой поликлиники Дмитровской больницы приобретено новое оборудование. В медицинское учреждение поступил периграф и бинокулярные офтальмоскопы.

Технику закупили власти городского округа в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья». Два бинокулярных офтальмоскопа предназначены для стереоскопического обследования глазного дна даже при суженом зрачке. Приборы Omega 600 фирмы Heine благодаря уникальной технологии LED-HQ обеспечивают четкую и ярую картинку.

Периграф «Периком» выполняет диагностику заболеваний сетчатки, различных патологий глаз с помощью современного программного обеспечения.

«Новое медицинское оборудование позволяет проводить наиболее тонкие исследования, обнаружить отклонения от нормы на самых ранних стадиях», — отметила заведующая поликлиникой по первичной специализированной помощи Эльвира Лепская.

Глава городского округа Илья Поночевный назвал главной задачей приобретенной техники улучшение качества и эффективности медицинских услуг для жителей муниципалитета.

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