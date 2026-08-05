В Дмитровском техникуме угостили абитуриентов мороженым

4 августа в структурном подразделении №1 Дмитровского техникума прошла необычная акция. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, будущих студентов, подающих документы для поступления, угощали мороженым.

Представители приемной комиссии в течение дня не только консультировали поступающих и их родителей по вопросам зачисления, но и дарили каждому абитуриенту сладкий подарок.

Цель акции — снизить эмоциональное напряжение и создать доброжелательную атмосферу для будущих студентов и их семей.

В техникуме напомнили, что приемная кампания продолжается. Специалисты готовы предоставить абитуриентам всю необходимую информацию о порядке поступления, перечне документов и сроках подачи заявлений.

Подробная информация о поступлении размещена на официальном сайте техникума: [dmitrovt.ru](https://dmitrovt.ru/).