Семинар об имидже России провели для студентов техникума в Дмитрове

Очередная встреча в рамках проекта «Разговоры о важном» состоялась в Дмитровском техникуме. Студенты и преподаватели обсудили формирование образа России в сознании наших граждан и иностранцев.

В ходе беседы поднимались непростые вопросы о том, как воспринимают Россию в мире, какие стереотипы о ней сложились. Учащиеся выяснили исторические причины ассоциации нашей страны с образом медведя, а также посмотрели интервью с политиком и телеведущим Петром Толстым.

После обстоятельного разговора студенты поняли, что на формирование образа страны может повлиять каждый человек, особенно молодежь. Необходимо изучать историю по первоисточникам, хранящимся в библиотеках и музеях, а также участвовать в международных мероприятиях и рассказывать о России. Все это даст иностранцам возможность узнать нашу страну, полюбить и ощутить ее уникальность.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».