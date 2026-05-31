В Дмитровском районе прошел юбилейный фестиваль VAGBURG

В прошедшие выходные в парке Яхрома состоялся двадцатый автомобильный фестиваль VAGBURG. Это значимое событие собрало тысячи автомобилей и сотни тысяч лошадиных сил, оставив яркие впечатления у всех участников.

Уже два десятка лет VAGBURG занимает лидирующие позиции среди автомобильных фестивалей в России. В этот раз на мероприятии можно было увидеть уникальные экземпляры — от кастомных «Жигулей» до раритетных седанов семидесятых годов и элегантных Porsche.

Фестиваль предлагает не только выставку, но и разнообразные активности. Любители скорости проверяли свою реакцию на гоночных симуляторах, а в творческой мастерской по кастомизации даже самые серьезные мужчины увлеченно разрисовывали брелоки. На территории также работал большой шатер с аттракционами, теннисными столами, аэрохоккеем, силомером и игровыми приставками.

Для маленьких гостей были организованы интерактивные зоны, где они могли собрать игрушечную машину или попробовать себя за рулем. Юные водители сдавали экзамен инструктору ДПС в мини-городе со знаками и разметкой, а после успешного прохождения испытания им торжественно вручали права на игрушечную машину.

Весь день на сцене разыгрывались призы, а под вечер выбрали восемь лучших машин фестиваля, победители получили особые подарки. Главным сюрпризом дня стал розыгрыш автомобиля — один счастливчик уехал домой на новом авто.