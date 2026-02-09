В Дмитровском Погосте продолжается капитальный ремонт Дома культуры

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура активно идет капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры». По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 52%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Это соответствует задачам нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте работают 52 человека, задействованы 2 единицы техники», — сообщила пресс-служба ведомства. Строители завершили демонтажные работы и теперь ведут общестроительные и отделочные работы. Они занимаются ремонтом фасада и кровли, а также монтажом инженерных коммуникаций.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации. Кроме того, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Преображение коснется фасада, всех внутренних помещений и прилегающей территории. В Дом культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируют в 2026 году.