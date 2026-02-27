В Дмитровском Погосте капитальный ремонт Дома культуры перешагнул отметку в 57%

В селе Дмитровский Погост, которое входит в муниципальный округ Шатура, продолжается капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры». По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 57%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте работают 47 человек, 2 единицы техники», — сообщила пресс-служба ведомства. Строители завершили демонтажные работы, заканчивают фасадные, ведут общестроительные и отделочные, занимаются ремонтом кровли и монтируют инженерные коммуникации.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также планируется преобразить фасад, все внутренние помещения и прилегающую территорию. Для Дома культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируют в 2026 году.