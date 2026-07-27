Свыше миллиона сеянцев вырастили в питомнике в Дмитрове

В Дмитровском лесном питомнике Мособлкомлеса завершили основные летние работы по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления.

Из теплиц в открытый грунт на доращивание перевели 680 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Там растения начали адаптироваться к погодным условиям. Это укрепит их корневую систему и придаст сил перед высадкой в лес.

Также в тепличный комплекс высадили 550 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой. Для них создали оптимальный микроклимат, чтобы к осени получить крепкий и качественный посадочный материал.

Уже в этом году сеянцы сосны будут использованы для лесовосстановления на территории лесного фонда Московской области.