В Дмитровском округе завершают демонтаж старого моста в деревне Давыдково

В деревне Давыдково Дмитровского округа специалисты подрядной организации практически завершили демонтажные работы на старом аварийном мосту. Рабочие разбирают балки и вывозят бетонные плиты и другие элементы прежней конструкции с объекта на реке Яхрома.

Для передвижения автотранспорта рядом с аварийным переходом организован временный деревянный мост с реверсивным движением. Ежедневно по этой дороге проезжает более двух тысяч машин. На время строительных работ транспортную артерию решили не перекрывать.

Эта дорога важна для жителей близлежащих населенных пунктов, так как позволяет им добраться до поселка Новосиньково, где находятся больница, образовательные учреждения, церковь и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Представитель подрядной организации Сергей Клюшов сообщил, что после завершения демонтажных работ специалисты приступят к возведению новых опор и строительству пролетных строений. Затем проведут асфальтирование нового мостового перехода и благоустройство объекта.

Ранее в этом году в Дмитровском округе уже был реконструирован мост через реку Яхрома возле деревни Усть-Пристань.