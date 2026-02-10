В Дмитровском округе запустили проект «Лесные инноваторы

На базе МОУ «Гимназия «Дмитров»» начал работу новый экологический и образовательный проект — школьное лесничество «Лесные инноваторы». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве с Дмитровским филиалом ГАУ МО «Мособллес».

Проект нацелен на формирование у школьников экологической культуры и ответственного отношения к природным ресурсам. Под руководством специалистов Дмитровского филиала «Мособллеса» учащиеся будут изучать основы лесной экологии, ботаники, зоологии и лесоводства.

В рамках «Лесных инноваторов» ученики примут участие в практических мероприятиях: уходе за лесами, посадке лесных культур, заготовке семян, охране муравейников и изготовлении кормушек для птиц. Также предусмотрена исследовательская деятельность — оценка состояния лесных насаждений и изучение биоразнообразия лесов Дмитровского округа.

Школьники познакомятся с современными технологиями, такими как GPS-навигация, ГИС-технологии и фотоловушки. Участники проекта разработают собственные экологические инициативы.

Первые практические занятия и выезды в лес запланированы на ближайшее время.