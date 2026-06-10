В Дмитровском округе за сутки возвели основание нового детского сада

В селе Озерецкое Дмитровского округа рабочие установили своеобразный рекорд, уложив 600 кубометров бетона в основание нового детского сада всего за одни сутки. Без пересменок и технологических пауз специалисты завершили этап фундаментных работ.

По словам представителя подрядной организации Ильи Толкачева, фундамент и цокольный этаж — это база всего здания, и важно правильно ее построить. Ускоренный процесс позволил монолиту набирать прочность равномерно.

На данный момент полностью готовы фундаментная плита, стены и перекрытия цокольного этажа. Строители намерены продолжить работы, перейдя к бетонированию колонн и возведению стен первого этажа.

Детсад будет трехэтажным, площадью более трех тысяч квадратных метров и рассчитан на четыреста малышей. В нем разместят шестнадцать групп, залы для музыки и гимнастики, кабинеты для педагогов, медицинский и пищевой блоки. Сдать объект подрядчик планирует в декабре 2027 года.

Новый детский сад строится в пешей доступности от муниципальной школы на 550 мест, открытой три года назад в жилом комплексе «Мечта». Застройщик последовательно создает единый образовательный кластер с полным циклом: от дошкольной группы до получения профильного образования.