В Дмитровском округе за неделю отремонтировали более тысячи ям на дорогах

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора устранили более тысячи дефектов дорожного покрытия в Дмитровском округе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ямочный ремонт провели на дорогах в селе Вороново, вблизи деревни Трощейково, в селе Ильинское, на участке от деревни Гришино до трассы А-107 и в деревне Никульское. В городской черте работы выполнили на 2-й Центральной улице.

Ежедневно в округе устраняют более 160 дефектов дорожного покрытия. Летом ямочный ремонт проводится с применением горячей смеси.

В Минтрансе напомнили, что инспектирование дорог и ямочный ремонт проводятся регулярно. Участки для ремонта определяются по результатам ежедневных обследований с учетом погодных условий. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), где все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов.