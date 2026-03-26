В Дмитровском округе восстановят пристань на Рогачевской улице

Администрация Дмитровского округа совместно с региональным Министерством транспорта и Минстроем РФ работает над проектом восстановления пристани на Рогачевской улице. Заместитель главы округа Юрий Головков сообщил, что в настоящее время обсуждается статус земельного участка под будущую пассажирскую гавань с руководством ФГУП «Канал имени Москвы».

После решения земельного вопроса начнутся работы над детальным проектом пассажирской пристани. Будет построена необходимая инфраструктура и благоустроена прилегающая территория. Восстановление этого транспортного объекта позволит соединить Дмитров по воде не только с Москвой, но и с городами пяти морей России через Канал имени Москвы и Волгу.

Впервые пристань появилась около 90 лет назад, когда был построен Канал имени Москвы. Изначально это было одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте, выкрашенное в белый и голубой цвета. Павильон вмещал два зала для пассажиров, ресторан-буфет, медпункт и другие помещения.

Причалы были как для грузовых, так и для пассажирских судов. Рядом располагались склады и набережная, по которой гуляли прибывшие пассажиры и местные жители.

В послевоенные годы объем пассажирских перевозок стал снижаться, и дмитровскую пристань переоборудовали для обслуживания только грузовых судов.

Каким будет современный облик пристани, станет известно после разработки проекта. Рядом с местом планируемой гавани находится жилой комплекс с малоэтажной застройкой, для жителей которого уже обустроена набережная вдоль Канала.