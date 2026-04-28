В Дмитровском округе восстановили подачу воды после аварии

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра в некоторых населенных пунктах Дмитровского округа произошли временные отключения электричества. Это повлияло на работу местных водозаборных узлов, в том числе в поселке Рыбное.

Сотрудники «Дмитровского водоканала» оперативно привезли в поселок резервный электрогенератор. Пока энергетики работают над восстановлением линий электропередачи, специалисты коммунального предприятия обеспечили подачу воды в дома жителей по временной схеме электроснабжения.

По словам представителя «Дмитровского водоканала» Артемия Гордиенкова, на данный момент в округе 11 водозаборных узлов пока не имеют постоянного источника электричества. Их подключают к автономным генераторам или временным линиям электропередачи.

Справиться со сложной коммунальной ситуацией «Дмитровскому водоканалу» помогают профильные региональные службы. Как сообщил Гордиенков, ранее в округ привезли две резервные генераторные установки, еще две доставили днем.