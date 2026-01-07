В Дмитровском округе во всех храмах прошли рождественские службы

Во всех действующих храмах Дмитровского округа в рождественскую ночь состоялись праздничные богослужения. Их посетили тысячи жителей, многие пришли семьями.

Праздничные службы провели 84 священнослужителя в 82 храмах. Наиболее многолюдными они были в Успенском кафедральном соборе, Борисоглебском, Пешношском и Спасо-Влахернском монастырях. Глава округа Михаил Шувалов встретил праздник в Успенском соборе вместе с прихожанами.



«Рождество Христово наполняет сердца особой радостью и теплом. В эти дни хочется пожелать всем крепкого здоровья, веры в добро и мирного неба над головой», — сказал он.



В храмах зачитали рождественские поздравления от Патриарха Кирилла и архиепископа Сергиево-Посадской епархии. Для детей организовали утренники в соборах Яхромы и храмах Дубровок и Синьково. Свое первое Рождество отметил и недавно освященный храм Георгия Победоносца в Дмитрове.