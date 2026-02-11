В Дмитровском округе укрепили гидросооружения у головного пруда

В селе Жестылево специалисты подрядной организации завершили работы по укреплению гидросооружений у головного пруда. Система, которая подает воду в институтские пруды ВНИИПРХ, теперь модернизирована. Предстоящий паводок станет проверкой ее работоспособности.

Руководитель дмитровского филиала «ВНИРО» («ВНИИПРХ») Алексей Мышкин отметил, что плотина возле села Жестылево находится на рекордно низком уровне и нуждается в капитальном ремонте. Этому гидросооружению уже почти шестьдесят лет.

Дирекция института уверена, что плотина выдержит предстоящую весну в штатном режиме благодаря системе аварийного перелива. Укрепление дамбы для защиты от паводков также планируется, но точные сроки реконструкции пока неизвестны.

Плотина была возведена в 1968 году, после чего была сформирована система рыборазводных прудов. Управляет этими научно-производственными объектами «ВНИИПРХ» — один из старейших научных институтов пресноводного рыбного хозяйства страны.