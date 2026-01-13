В Дмитровском округе туристический поток в новогодние каникулы превысил 250 тысяч человек

В период новогодних и рождественских праздников Дмитровский городской округ посетили порядка 250 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовались горнолыжные курорты, разнообразие склонов которых привлекло как начинающих лыжников, так и профессиональных спортсменов.

Зимние активности на открытом воздухе собрали около 25 тысяч участников: гости катались на коньках, лыжах и посещали открытые спортивные площадки. Особой популярностью пользовался каток на Торговой площади, который принял примерно 10 тысяч человек.

Центром праздничных мероприятий стала Советская площадь, где с 1 по 11 января проходил фестиваль «Громко. Ярко. Снежно!». На площади выступали творческие коллективы, работали интерактивные зоны для детей и взрослых, а также рождественская ярмарка с сувенирами местных мастеров. В праздничных событиях на площади приняли участие более 20 тысяч человек.

Знаковым событием стал фестиваль «Яблоки на снегу» 11 января, в рамках которого состоялся запуск 30 воздушных шаров — узнаваемого символа Дмитровского округа. Завершилась праздничная программа ледовым спектаклем «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева, который собрал более 3 тысяч зрителей.

«Для нас важно, чтобы новогодние праздники в округе были интересны всем. Мы старались, чтобы каждый — и житель, и гость — нашел для себя что-то свое. Все площадки и мероприятия были востребованы, и это для нас главный показатель», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Высокий интерес гостей подтвердил статус округа как одного из ключевых зимних туристических направлений Подмосковья.