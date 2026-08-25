Мост через Яхрому достроят в деревне Давыдково в этом году

В деревне Давыдково Дмитровского округа начались работы по строительству нового моста. Специалисты уже возводят опоры транспортного объекта, после чего приступят к установке пролетных строений.

Для обеспечения безопасности движения транспорта во время строительства был устроен временный деревянный мост. Организовано реверсивное движение, и на время работ транспортную артерию решили не перекрывать. Ежедневно по этой дороге «МБК-Синьково-Насадкино-Канал имени Москвы» проезжает более двух тысяч машин.

Дорога имеет важное значение для местных жителей, так как позволяет им добраться до поселка Новосиньково, где находятся больница, образовательные учреждения, церковь и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам начальника участка подрядной организации Сергея Клюшова, новый мост планируют построить до конца текущего года.